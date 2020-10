Por que Cristiano Ronaldo desfalca Juventus na estreia da Champions?

A Juventus inicia sua trajetória na Liga dos Campeões de 2020/21 nesta terça-feira (20), diante do Dínamo de Kiev. E apesar de ser o grande favorito para o confronto, o clube italiano não poderá contar com Cristiano Ronaldo para a partida. Mas por que o craque português será desfalque na primeira rodada da fase de grupos da Champions League?

CR7 não poderá entrar em campo nesta terça porque foi diagnosticado com a Covid-19 na semana passada, quando estava com a seleção de Portugal para a disputa da Liga das Nações da Uefa.

A notícia foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol no dia 13 de outubro e, Ronaldo, que está assintomático e passa bem, iniciou imediatamente o período de isolamento obrigatório.

Assim, de acordo com o protocolo de prevenção para o novo coronavírus, o atacante deverá passar dez dias em quarentena a partir do dia 13, quando teve o resultado confirmado. Dessa forma, seu isolamento terminará apenas no dia 23, após a primeira partida contra o Dínamo de Kiev.

Depois dessa data, Cristiano terá que passar por novos testes e receber o resultado negativo para voltar a jogar, pois, mesmo sem apresentar sintomas, o jogador ainda pode ser portador do vírus.

Agora, a grande expectativa fica por conta do duelo contra o Barcelona, marcado para o dia 28 de outubro. Além de ser uma partida muito importante na briga pela liderança do grupo, essa será a chance de Messi e CR7 se encontrarem mais uma vez pela Champions League.

Contudo, o português só poderá estar em campo no primeiro jogo caso obtenha o resultado negativo até o próximo dia 21, uma semana antes do confronto.

Cristiano Ronaldo teve que ficar de fora de quais partidas?

CR7 já foi desfalque em dois jogos, além da partida de hoje, contra o Dinamo. Um pela seleção de Portugal, contra a Suécia, e outro pela Juve, contra o Crotone.

14 de outubro: Portugal x Suécia - Liga das Nações da Uefa

- Liga das Nações da Uefa 17 de outubro: Crotone x Juventus - Serie A

- Serie A 20 de outubro: Dínamo de Kiev x Juventus - Liga dos Campeões