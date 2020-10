Por que o Dia do Flamenguista é comemorado em 28 de outubro?

A torcida do Flamengo tem mais um motivo para comemorar nesta quarta-feria, 28 de outubro. Não só pelo bom momento do time, que se encontrou após um começo turbulento da 'era Domènec Torrent' e chega a esse dia com 11 jogos de invencibilidade, mas pelo Dia do Flamenguista, comemorado nesta data.

O dia 28 de outubro não teve nenhuma grande conquista, um placar muito memorável ou também não foi neste dia que o Flamengo foi fundado. A torcida rubro negra comemorar a data por ser o dia do padroeiro do clube, São Judas Tadeu, conhecido por ser o santo das causas impossíveis.

A data faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro desde 2007, quando o então prefeito César Maia aprovou o decreto porposto pelo vereador Jorge Mauro.

Já é tradição no clube celebrar uma missa neste dia, na capela de São Judas Tadeu, na sede do Flamengo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes participam.

Não se sabe ainda como serão as celebrações esse ano, devido à pandemia da Covid-19, mas o clube não deixará a data passar em branco.

Porém, com comemorações oficiais ou não, o flamenguista poderá ver o seu time do coração jogar. O clube carioca viaja até Curitiba para enfrentar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.