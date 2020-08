Possível chegada de Luciano mostra prestígio de Diniz no São Paulo

Uma especulação pegou a torcida do São Paulo de surpresa nesta terça-feira: o clube estaria negociando com o Grêmio uma possível troca envolvendo os nomes de Everton, ponta do Tricolor, e Luciano, atacante do clube gaúcho. A informação, divulga por Alexandre Praetzel, do 'Yahoo Esportes', e posteriormente confirmada pelo 'Globo Esporte', pode mostrar o prestígio de Fernando Diniz nos corredores do Morumbi.

Após a eliminação do São Paulo para o Mirassol, nas quartas de final do Campeonato Paulista, correu um burburinho nas redes sociais quanto a uma possível demissão de Diniz, algo que seria comum nos últimos anos para o Tricolor, acostumado a trocar de técnico com certa frequência. A diretoria, entretanto, prestigiou o treinador e mostra sua força nos bastidores.

O clube paulista não contrata desde agosto de 2019, quando assinou com o lateral espanhol Juanfrán. Desde então, apenas anunciou as permanências em definitivo de Tiago Volpi, Igor Vinícius e Vitor Bueno, mas sem apresentar caras novas. Isto mudaria com a chegada de Luciano.

O atacante não conseguiu alcançar as expectativas que lhe eram depositadas no Grêmio, mas teve seis meses muito bons sob o comando de Fernando Diniz no Fluminense, e sua saída em direção ao clube gaúcho foi um dos baques que interrompeu o bom começo de ano do Tricolor carioca.

Assim, Luciano chegaria, segundo 'Yahoo Esportes', como uma indicação direta de Diniz, que gosta muito do jogador. Fato que comprova que a diretoria realmente acerdita no trabalho do atual treinador do São Paulo e não pretende abrir mão do "Dinizismo" neste momento.

A saída de Everton também seria representativa: trata-se de um jogador caro, que custou muito aos cofres do clube, mas que nunca conseguiu ser titular com Diniz - os melhores momentos do ponta no Tricolor foram sob o comando de Diego Aguirre. Sofrendo com lesões e com salários altos, além de já ter 31 anos, não é visto como titular pelo atual treinador do clube.

O interesse do São Paulo por Luciano já é antigo, mas evidencia de que o time está fechado com Fernando Diniz - a primeira contratação do clube em um ano pode vir justamente de uma indicação do treinador.