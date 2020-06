Premier Legue aprova as cinco substituições por jogo

A FIFA já havia aprovado, deixando para cada liga a decisão de permitir mais substituições de atletas a cada jogo. Nesta quinta-feira, a Premier League oficializou que vai adotar essa mudança.

Além de passar de três para cinco alterações por time, o limite de jogadores presentes no banco de reservas vai aumentar de sete para nove.

É uma nova regra, mas que será utilizada de modo temporário, com o objetivo de minimizar os riscos de lesões na retomada desta temporada atípica. Após dois meses com treinos caseiros limitados e uma pré-temporada curta, os problemas tendem a aumentar com o retorno das competições.

Os clubes ingleses estão reunidos nesta quinta-feira para tratar de assuntos referentes à volta do campeonato, como uso do VAR e portões fechados. A volta da Premier League está marcada para 17 de junho, com as partidas do Aston Villa contra Sheffield United e do Manchester City contra Arsenal.