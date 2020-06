Flamengo, Athletico e os times que não estão no pay-per-view da Globo

A Medida Provisória que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou muda a lógica de venda dos direitos de transmissão dos clubes do futebol brasileiro.

De acordo com a MP, o direito de uma partida agora pertence ao time mandante, sem a necessidade da anuência dos dos times envolvidos. Ou seja, não há a obrigatoriedade do mandante e do visitante terem contrato com a mesma emissora de televisão para que o jogo seja transmitido.

No novo modelo, o clube mandante poderia vender o direito de transmissão de suas partidas em casa para qualquer emissora.

Porém, há contratos que já estão em vigência entre times e emissoras de televisão para três diferentes plataformas de transmissão: TV aberta, TV fechada e Pay-per-view. Como apontou Rodrigo Capello em seu blog no GloboEsporte.com, alguns destes acordos têm duração até 2024.

O Premiere, pay-per-view do Grupo Globo, transmite os principais campeonatos do país, porém não pode veicular jogos de alguns times, assim como Sportv, pois oito clube têm contratos com o Grupo Turner na TV fechada.

Quais times não têm contrato com o Premiere?

- Campeonato Brasileiro: Athletico, Coritiba e Red Bull Bragantino (os dois últimos foram promovidos à Série A em 2019);

- Campeonato Carioca: Flamengo.

Nos outros campeonatos transmitidos pelo Premiere (Copa do Brasil, Paulista, Mineiro e Gaúcho), todos os times têm contratos.

Quais times não têm contrato com a Globo na TV aberta?

- Campeonato Brasileiro: Coritiba e Red Bull Bragantino;

- Campeonato Carioca: Flamengo.

Os outros campeonatos transmitidos pela Globo têm contratos com todos os times envolvidos.

Quais times não tem contrato com o Sportv na TV fechada?

- Campeonato Brasileiro: Athletico, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos têm contratos com o Grupo Turner; Red Bull Bragantino não tem contrato com emissora alguma;

- Campeonato Carioca: Flamengo.

O Sportv tem contrato com todos os outros times nos demais torneio que são transmitidos pelo canal. Vale lembrar que uma partida, por exemplo, entre São Paulo e Palmeiras (um time com contrato com o Sportv e o outro com a Turner) não pode ser transmitido em nenhum dos dois canais.

O Red Bull Bragantino é o único time que não tem contrato com qualquer emissora para a transmissão de suas partidas no Campeonato Brasileiro nas três plataformas. Nos outros campeonatos que disputa, o Grupo Globo pode transmistir seus jogos, como no Paulistão, por exemplo.

No caso do Athletico, em jogos contra times com contrato com o Grupo Globo que não são transmitidos na TV aberta, não há transmissão em canal algum. Esta situação já acontece desde o Campeonato Brasileiro de 2019.