Presidente da Lazio dá bronca em treinador após derrota para Juve

A derrota da Lazio para a Juventus abriu a caixa de Pandora para o time azul celeste. Claudio Lotito, seu presidente, quis se encontrar com a equipe primeiro e depois com Inzaghi.

A informação do 'Corriere dello Sport' garante que o presidente foi até Formello, local habitual de treino da equipe transalpina, para pedir explicações.

“Eu honro os compromissos e vocês não dão 100%. Mas eu acredito em vocês, sei qual é o seu valor e estou convencido de que vocês podem dar muito mais”, disse o presidente da Lazio.

Diferente foi o encontro com Simone Inzaghi. Lotito expressou sua insatisfação com os resultados e com a gestão do time assim que o mercado de transferências de inverno acabou.

Algumas palavras que Lotito espera que sirvam de incentivo para a reta final da temporada. Isso porque a Lazio está em sétimo lugar, quatro pontos atras do Napoli e a sete da vaga para a Liga dos Campeões.