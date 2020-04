Presidente do Internacional supera o coronavírus

Várias pessoas relacionadas ao futebol já enfrentaram e superaram os efeitos do coronavírus. Um deles foi, por exemplo, o técnico do Galatasaray, Fatih Terim. Outro foi o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr.

Nesta quarta-feira, foi conhecida uma nova alta no futebol gaúcho, a do presidente do International, Marcelo Medeiros.

O dirigente superou o Covid-19 depois de combater o vírus por 14 dias. Após esse período e com os resultados positivos, o presidente do clube recebeu alta do hospital.