Problemas para Luis Enrique: um dos artilheiros de LaLiga se lesiona

Problemas para a Seleção Espanhola: pode ser que Gerard Moreno acabe desfalcando a equipe nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O atacante do Villarreal teve que ser substituido na partida contra o Cádiz com dores musculares.

Faltando dois minutos para o final do encontro, o atacante levou as mãos a parte posterior da coxa direita e acabou deixando o campo, dando lugar a Pedraza.

Luis Enrique, treinador da 'Roja', terá que ficar atento aos comunicados do 'submarino amarelo' nas próximas horas. O treinador precisa saber se poderá contar com o jogador para os duelos contra Grécia, Georgia e Kosovo.

O corte seria o pior dos casos. No entanto, é provável que Gerard Moreno sofra apenas algum incômodo e que se recupera o quanto antes.