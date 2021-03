PSG confirma mais um jogo sem Neymar

Neymar é um dos cinco desfalques do Paris Saint-Germain para o jogo desse domingo, quando recebe o Nantes pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

O clube do Parque dos Príncipes confirmou neste sábado que o brasileiro treinou separadamente enquanto o grupo realizava suas atividades normais.

Neymar está fora de combate desde o jogo contra o Caen, pela Copa da França, no dia 10 de fevereiro. Com uma lesão na virilha, ele deixou o jogo mais cedo e perdeu todos os jogos do PSG desde então.

Nesta temporada, o craque de 29 anos disputou 18 partidas com o PSG, foi titular 15 vezes, marcou 13 gols e deu quatro assistências.

Para esse domingo, tentando tirar os dois pontos de desvantagem para o Lille, Mauricio Pochettino também não poderá contar com Florenzi, Ander Herrera, Moise Kean e Juan Bernat.