Quanto Sergio Ramos volta de lesão?

Sergio Ramos segue trabalhando com força um mês após cirurgia realizada para se recuperar de lesão no menisco interno do joelho esquerdo.

O grande objetivo do zagueiro é voltar a tempo do jogo de volta contra a Atalanta, pelas oitavas de final da Champions League. O duelo está marcado para a próxima terça-feira, 16 de março.

A evolução do jogador faz o Real Madrid acreditar que ele poderá enfrentar os italianos. Segundo 'Marca', Ramos está garantido para o torneio continental e poderá retornar ainda antes. Sua participação no jogo do próximo sábado contra o Elche não está descartada.

A partida da 27ª rodada do Campeonato Espanhol poderá ser a oportunidade para que ele receba minutos e recupere um pouco do ritmo antes de enfrentar a Atalanta. A decisão final será dos médicos.

Nas questões relativas ao seu futuro, Ramos continua conversando com o presidente Florentino Pérez, que está liderando a negociação e, também segundo 'Marca', tem renovação em um bom caminho.