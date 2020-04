Quaresma gostaria de se aposentar no Porto

Aos 36 anos, Quaresma vive seu quinto ano na Turquia, e atua pelo Karimpasa após passagem pelo Besiktas. O português, no entanto, já fala sobre uma possível volta ao Porto, time com que disputou 214 partidas.

"Gostaria muito de voltar. O meu contrato com o Kasimpasa termina no final do ano e posso ficar livre ou não, porque já devíamos ter tido uma reunião para resolver isso. Mas, com esta situação, ainda não tivemos oportunidade de sentar e conversar. O FC Porto é sempre o FC Porto e gostaria de acabar no clube que amo. Mas há muitas coisas pelo meio. Não sou eu que posso fazer tudo. Por mim, acabava no FC Porto", afirmou, em declarações aos meios oficiais do FC Porto.

"Quando vesti a camisola do FC Porto, percebi que tinha de lutar contra tudo e todos, porque em Portugal as pessoas olham de lado para os portistas. Foi isso que me fez entender o que é o clube. Quando olhas alguém de lado é porque tens ciúmes e gostarias que fosses como ele. Foi por isso que percebi que estava na casa certa", disse Quaresma.

"Muitas vezes entrava em campo e, independentemente de jogar bem ou não, metia na cabeça que tinha de deixar tudo pelo emblema e pela cidade. Um dia, se pudesse acabar no FC Porto e se Deus tivesse que me levar dentro do campo, iria feliz", ressaltou o jogador do Kasimpasa.