"Que me comparem com Neymar é uma loucura"

Bryan Gil concedeu uma entrevista ao programa 'El Larguero' e falou sobre o grande momento que vive com a camisa do Eibar. Até aqui, são três gols e três assistências em 16 partidas com a camisa do Eibar.

Alguns dias atrás, o olheiro Mani o comparou a Neymar e garantiu que o Barcelona o observa bem de perto. O destaque da equipe do País Basco foi perguntado sobre o assunto.

"É um dos meus jogadores favoritos e me parece uma loucura que me comparem ao Neymar. Não sou muito de ler as notícias nas redes sociais, mas os meus amigos me enviaram isso, eu gostei, mas me parece uma loucura", afirmou.

Sobre o interesse do clube azulgrana, Bryan Gil assegurou que "gosta de estar na mira dos grandes", mas insistiu que tem contrato com o Sevilla e que o seu agente resolverá qualquer questão no futuro.

A respeito da Seleção Espanhola, o atacante mandou uma mensagem a Luis Enrique: "Espero que me chame. Todo jogador trabalha para defender a sua Seleção, é um sonho".