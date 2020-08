Quem o Sevilla pega na final da Europa League?

A Europa League já conhece a primeira equipe finalista da edição 2019/20. O Sevilla bateu o Manchester United na primeira semifinal e se garantiu para a grande decisão que ocorrerá na cidade de Colônia, na Alemanha.

A equipe comandada por Julen Lopetegui começou o jogo perdendo. O português Bruno Fernandes cobrou pênalti e abriu o marcador para o Manchester United. Ainda no primeiro tempo, o espanhol Suso empatou a peleja. No segundo tempo, Luuk de Jong, vindo do banco, virou a partida, que terminou 2 a 1 para os espanhois.

O Sevilla tenta conquistar o seu sexto título da Europa League (antes chamada de Copa da Uefa). Agora o time espanhol enfrenta o vencedor da segunda semifinal entre Internazionale de Milão e Shakhtar Donetsk. Esse jogo acontece na segunda-feira (17), às 16h (de Brasília), na Esprit Arena, em Dusseldorf, na Alemanha.

Quando é a final da Europa League?

O duelo entre Sevilla e o vencedor do confronto entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, a nova versão da 'filial brasileira', está marcado para a próxima sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), no RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia, na Alemanha.