Miranda e quem mais? os reforços do São Paulo para a temporada 2021

O mercado da bola do São Paulo em 2021 está agitado, muito diferente da temporada passada, quando apenas Luciano foi contratado para reforçar a equipe (em uma troca envolvendo Everton). Com uma nova diretoria, liderada pelo presidente Julio Casares, e uma nova comissão técnica, o Tricolor está atraíndo nomes para diversos setores do campo.

Ainda implementando seu estilo de jogo na equipe, Hernán Crespo recebe jogadores que acrescentam novas características e atletas que o fornecem mais opções dentro do elenco. Pensando neste movimentação agitada do São Paulo em busca de novas peças, o portal 'Goal' preparou uma apresentação de cada um dos jogadores já confirmados, incluindo o recente anúncio da volta de Miranda.

Bruno Rodrigues

O primeiro reforço da era Crespo foi contratado dias após o anuncio do argentino no Morumbi. Ex-Ponte Preta, Bruno Rodrigues é um atacante de lado de campo, com velocidade e drible, características que faltavam ao elenco são paulino até a recuperação de Joao Rojas, que ficou dois anos sem jogar.

Com as boas atuações do equatoriano, Bruno Rodrigues ainda não conseguiu tempo dentro de campo para mostrar o seu trabalho. O camisa 28 atuou cerca de 20 minutos na estreia do São Paulo no Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto e ficou no banco durante os jogos seguintes. Tem contrato de empréstimo até o fim do ano.

Orejuela

Com a saída de Juanfran e a afirmação de Dani Alves no meio-campo do São Paulo, uma nova opção na lateral direita era necessidade. Orejuela, ex-Cruzeiro e Grêmio, chega ao Morumbi para ocupar este espaço e brigar pela titularidade com Igor Vinícius, que não convence os torcedores.

O colombiano chega ao Tricolor em definitivo e assinou contrato até o fim de março de 2025. O São Paulo comprou 50% dos diretos do atleta que pertenciam ao Cruzeiro - os outros 50% são do Ajax, da Holanda. Orejuela ainda não estreou, mas já foi anunciado e apresentado.

Miranda

O zagueiro, um verdadeiro ídolo do tricolor paulista, está de volta a casa. Seu último clube foi o Jiangsu Suning, da China, e dessa vez seu contrato vai até dezembro de 2022.

Na quarta-feira o jogador será oficialmente apresentado e a transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo SPFCtv.

Martín Benítez

Destaque do Vasco na última temporada, Benítez deve ser anunciado em breve pelo Tricolor. Entre jogador e clube já está tudo acertado e entre São Paulo e Independiente também. O meia argentino deve acertar com o time do Morumbi, por empréstimo, até o fim do ano.

O único entrave na negociação é entre São Paulo e Vasco. Os cariocas quer uma compensação pela perda de seu camisa 10 e os paulistas pensaram em Paulinho Bóia para entrarm no acordo. O jovem criado em Cotia, no entanto, não quer deixar o Tricolor e agora o Cruz-maltino deve pensar em outro jogador ou em pedir uma quantia em dinheiro.

William

A contratação do meio-campista ex-Toluca pegou muitos torcedores de surpresa. Aos 34 anos, o ex-Palmeiras é outro que está acertado mas ainda não foi anunciado. Com acordo até o fim da temporada, tem uma renovação automática se fizer 45 minutos em 60% dos jogos, como disse Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, ao canal Arnaldo e Tirone.

William está no Brasil e deve aparecer em São Paulo nos próximos dias para acertar detalhes finais, realizar exames médicos e ter a contratação oficializada. Após o acerto com o veterano, o Tricolor não deve, a princípio, investir em Gabriel Neves, meia do Nacional-URU.

Éder

Atacante de 34 anos, Éder tem em seu currículo uma boa passagem pela Inter de Milão e defendeu a seleção italiana na Eurocopa de 2016. O São Paulo queria mais um "camisa 9" e tentou Santos Borré, do River Plate, sem sucesso. O ítalo-brasileiro é visto no Morumbi como uma oportunidade de mercado pois estava livre e chega ao clube de graça.

Seu último clube foi o Jiangsu Suning, da China, mesma equipe de Miranda, onde atuava desde 2018. Na temporada de 2019, marcou 12 gols em 24 jogos e em 2020, quando foi campeão, fez nove gols em 21 oportunidades.