Ivan Rakitic ficaria encantado em retornar ao Sevilla. Ele tem uma lembrança muito boa de sua visita a Nervión. De fato, se precisar deixar o Barça, a única opção que ele aceitaria é retornar ao seu clube anterior.

Muito se especula sobre a possibilidade de seu retorno neste verão. Monchi, em entrevista ao Muchodeporte, explicou o que é verdade. "Rakitic e Sevilla? Não há absolutamente nada", ele deixou claro.

Ele admitiu, sim, que já falou com o jogador do Barcelona. "Não vou descobrir quem é Ivan Rakitic, somos amigos. Conversei um ou dois com ele. Preocupamo-nos com nossas famílias", afirmou.

Monchi acredita que esse retorno não ocorrerá. "Agora não é a hora. Honestamente, não há absolutamente nada. Tudo o que está acontecendo com o Barcelona não tem nada a ver com o Sevilla", disse.

O diretor de esportes falou sobre as possíveis contratações do Sevilla. "Estamos esperando para saber o que vai acontecer. Isso não significa que estamos desempregados, mas coletando informações para desenhar os diferentes cenários. Mensagem de tranquilidade: não estamos desempregados, mas agimos com prudência", relatou.

De passagem, ele pediu que o sinal de 'à venda' fosse removido de Ocampos e Diego Carlos: "Não vamos colocar essas etiquetas em uma casa quando não tiver interesse em vendê-la... estou preocupado com o mercado. O que posso dizer é que o Sevilla não está negociando nada com ninguém".

Finalmente, ele opinou sobre como será o mercado depois do COVID-19. "Se os clubes vêem seu corte de ganhos, o mercado de futebol perceberá. Teremos que nos adaptar a essa nova circunstância. Agora, com a incerteza que existe, o lógico é ter uma atitude de prudência", concluiu.