"Ramos e Zidane me disseram que joguei muito bem"

Vinicius, ponta brasileiro do Real Madrid, foi um dos protagonistas da vitória sobre a Atalanta (3-1) por seu bom jogo em que forçou um pênalti logo após uma falha na cara do gol depois de uma boa jogada individual, mostrando, segundo para ele, sua "grande personalidade".

"Sou um jogador com uma grande personalidade. Fracasso e na próxima ação tentarei de novo. Sempre tento. É o melhor que faço, falho em um e no próximo irei de novo", disse ele ao 'Movistar Liga dos Campeões'. "Trabalho muito todos os dias. Estou evoluindo bem e as coisas vão funcionar melhor a cada jogo", acrescentou.

“Errei por muito pouco, mas o importante é a vitória. Tenho que seguir melhorando e gerar mais chances para essa equipe, mas estou muito feliz com o jogo porque fizemos tudo o que o treinador pediu. Tenho certeza que fiz da próxima vez vou marcar ”, garantiu.

Vinicius revelou o que Sergio Ramos e Zinedine Zidane lhe disseram depois de ser substituído aos 69 minutos: "Me disseram que joguei muito bem e sempre que dou tudo pelo Real Madrid fico feliz por isso. Tenho que continuar trabalhando e ajudando o Real Madrid. Agora vem o bom da temporada e estes grandes jogos de que gosto", disse.