Raúl Jiménez, uma alternativa para Mou se Kane sair

Pela primeira vez em vários anos de rumores, Harry Kane abriu as portas para deixar o Tottenham. Uma situação que gera muita incerteza no clube, já que estamos falando do franqueado de White Hart Lane.

Obviamente, não é o mesmo planejar a temporada mantendo-o como O '9' da equipe do que com os milhões que uma possível transferência deixaria. Para não se surpreender no verão, os líderes da equipe sublinharam um nome: Raúl Jiménez.

Segundo o 'El Universal', o atacante mexicano é um candidato a reforçar o clube londrino, caso precise procurar um substituto para Kane. Desnecessário falar das razões, já que o jogador do Wolves se tornou um dos mais cobiçados da Premier League.

Economicamente, não seria fácil enfrentar a operação, já que Jiménez é o Kane dos Wolves. Além disso, o jogador de futebol asteca está muito feliz em seu time atual.