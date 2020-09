RB Leipzig busca substituto para Upamecano, perto do United

Na Premier esperam por Dayot Upamecano. O Manchester City e o United soaram como destinos possíveis, mas parece que os 'red devils' seriam os melhores posicionados para fazê-lo.

De acordo com as últimas informações, Upamecano teria o maior prazer em ir ao Old Trafford. E a imprensa inglesa já vê o jogador na equipe inglesa.

O portal 'Daily Star' aponta que o RB Leipzig está se movimentando no mercado. O objetivo? Encontrar um substituto para Upamecano antes de ele partir.

Faltam apenas oito dias para o fechamento do mercado de transferência. Esta semana, portanto, será fundamental para definir o futuro do Upamecano.