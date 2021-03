Real Madrid aumenta o foco em Haaland

O Borussia Dortmund espera receber o assédio de uma grande quantidade de clubes interessados em Erling Haaland, a grande sensação entre os jovens centroavantes da atualidade.

O Real Madrid é um dos que têm interesse na contratação do norueguês de 20 anos, que, segundo 'AS', passou a ser o principal foco da diretoria 'merengue' para a próxima janela de transferências.

A informação do jornal espanhol destaca que Kylian Mbappé vinha sendo o maior sonho do clube, mas seu alto preço fez a prioridade se voltar para o jovem artilheiro do Borussia Dortmund.

Diante do contexto econômico, o jogador do PSG seria um reforço quase impossível para a próxima abertura do mercado. Podendo gratuitamente em 2022, uma transferência do francês antes disso seria muito cara. Além disso, seu salário anual poderia chegar a 30 milhões de euros.

O caso de Haaland é diferente. Seu salário não é tão exorbitante, podendo chegar a 12 milhões de euros. Contratá-lo não seria tão difícil, mas seria necessário buscar um acordo com o clube alemão e derrotar a forte concorrência.

Segundo 'Sport Bild', Barcelona, ​​Juventus, Liverpool, Manchester City e Manchester United seriam as outras equipes que teriam interesse e capacidade de investir e convencer o talento norueguês de 20 anos.

A saída do jogador foi assunto levado a público na semana passada por seu agente Mino Raiola. Enquanto isso, o Borussia Dortmund parece querer manter a sua estrela quando se posiciona publicamente sobre o assunto.

Após as declarações do representante do atleta, o diretor esportivo do clube alemão também concedeu entrevista. Michael Zorc quis deixar clara a situação do jovem artilheiro e lembrou que ele ainda tem contrato até 2024.

Em meio a diversos interessados e declarações sobre o futuro do craque, existe uma suposta cláusula que permitiria a saída do jogador antes de 2024.

Erling Haaland disputou 45 partidas com o Borussia Dortmund, nas quais soma 43 gols marcados, nove assistências e 39 titularidades.