Real Madrid avança para a terceira semana de treinos

O time de Zidane iniciou a terceira semana de treinos nesta segunda-feira. O plantel trabalhou na Cidade Real Madrid em uma sessão sob a que manteve o cumprimento das estritas medidas sanitárias do protocolo definido por LaLiga devido à pandemia da Covid-19.

Repartidos em três turnos, os jogadores começaram fazendo exercícios de elasticidade e corrida, passando depois ao trabalho individual de controle e precisão no passe.

Em seguida, praticaram exercícios com bola em grupo e terminaram a sessão com exercícios de finalização.

Jović e Mariano continuam com os seus processos de recuperação e ainda não puderam se reintegrar ao grupo desde que as atividades foram retomadas, em 11 de maio. O sérvio teve uma fratura no pé direito confirmada em 8 de maio. Mariano tem incômodo também no pé direito, mas a gravidade da lesão não foi divulgada.

O time se prepara para o retorno do Campeonato Espanhol, que, neste sábado, foi autorizado pelo governo. A volta está liberada a partir da semana de 8 de junho, quando o time de Zidane tentará tirar a diferença de dois pontos do líder Barcelona.