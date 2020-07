Real Madrid de Zidane se prepara para celebrar seu 500º gol

O Real Madrid, além de praticamente garantir o título da LaLiga, também pode conseguir outro feito bonito contra o Alavés: marcar o seu gol de número 500 com Zinedine Zidane no banco do técnico.

Se conseguir marcar, o Real Madrid de Zidane terá chegado na incrível marca de meio milhar de gols em apenas 207 partidas oficiais, o que se traduz em uma média de 2,41 gols por jogo.

O primeiro desses 500 gols com o francês no banco foi marcado, como não poderia ser diferente, por Karim Benzema, braço direito de 'Zizou'. E foi em 9 de janeiro de 2016 contra o Dépor.

Desde então, os merengues disputaram 206 partidas oficiais, alcançando 138 vitórias, 42 empates e 26 derrotas. Além disso, com Zidane no comando da equipe, somam 499 gols a favor e apenas 211 sofridos.

Depois do atacante francês, Isco Alarcón, de Málaga, foi o autor do 100º gol, enquanto James Rodríguez assinou o de número 200. Cristiano Ronaldo fez o 300º com Zidane no banco, enquanto o de número 400 merengue também foi marcado por Benzema.