Real Madrid decidirá em abril se contratará Camavinga

Eduardo Camavinga está na agenda do Real Madrid como uma das pérolas mais brilhantes do futebol mundial, o que levaria a um grande gasto a ideia de contratar um novo jogador. Por isso, como indica a revista 'AS', a diretoria teria adiado tal decisão para abril. O motivo seria ver primeiro como se desenvolve a economia do clube.

Isso dependerá de duas vertentes. A primeira é a crise do coronavírus. Nenhum clube ficou alheio a isso e a resposta dos merengues foi não contratar ninguém no mercado de verão 2020 e nem nesse mercado de inverno de 2021, pelo menos por enquanto.

A segunda vertente é o avanço da equipe de Zidane na Champions League. Tal competição, a máxima do futebol continental, confere uma grande quantia de dinheiro aos clubes quanto mais longe vão chegando. Os merengues são um dos favoritos a ganhar, como sempre, e seria ótimo para eles esse "dinheirinho extra".

E o que diz Camavinga?

Em sua última aparição ao 'Canal+', Camavinga falou sobre o interesse do Real Madrid: "É bom quando um grande clube está interessado em você, mas mantenho a cabeça fria. Estou no Rennes. Logo utilizaremos o tempo que for necessário no fim da temporada. Sentaremos para falar dos prós e contras".