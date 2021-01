O vai e vem do mercado da bola - 12 de janeiro de 2021

- Mainz 05 espera que o Marseille se interesse por Mateta. O diretor esportivo da equipe alemã deixou cair que ainda há tempo para se chegar a um acordo.

- Avança a marcha de Jovic: ele vai voltar por empréstimo à Eintracht. O atacante do Real Madrid tem a aprovação de Zidane para o empréstimo.

- PSG, Juve e Madrid já sabem quanto terão de pagar pelo Pogba. Para tirar o francês da área central do Manchester United, será necessário pagar cerca de 84 milhões de euros.

- O Lyon transfere Jean Lucas para Brest. Novo movimento no mercado de transferências da Ligue 1.

- Mallorca despede dois jogadores locais por pular o toque de recolher. Bryan Reyna e Samuel Álex Pinto foram deixados de fora por seu comportamento.

- Mou interrompe o interesse de Valencia: "Winks não vai a lugar nenhum". Javi Gracia terá que ficar com o desejo de comemorar a chegada de uma nova contratação.

- Pirlo e Lampard ficam entre Sven Botman e Klopp. O zagueiro do Lille tem quatro técnicos de alto nível pedindo a sua contratação.

- O Milan inicia o processo para ficar com Brahim. O jogador de Málaga é bastante querido na Itália e o Real Madrid terá que responder sobre seu futuro.

- OFICIAL: Abelardo volta ao Alavés. O treinador retorna após a demissão de Pablo Machín para ir para a permanência em Primeira.

- Sánchez Vera substitui Dani González no Atlético Femenino. Mudança de treinador na primeira categoria.

- OFICIAL: Sabadell incorpora Álvaro Vázquez, atacante do Sporting de Gijón, por empréstimo.

- OFICIAL: Jairo Molina é um novo jogador do Alianza Petrolera. O atacante de 27 anos chega do Deportivo Pereira.

- OFICIAL: Olympique de Marseille e Fiorentina chegaram a um acordo de empréstimo até o final da temporada com opção de compra de Pol Lirola.

- O Bayern de Munique estaria à frente do Chelsea na disputa pelo jogador do RB Leipzig, Dayot Upamecano.

- OFICIAL: O brasileiro Welinton Júnior deixa o Portimonense para assinar contrato com o japonês Shonan Bellmare, que teria pago cerca de um milhão de euros pela operação.

- Frank Lampard teria pedido à diretoria do Chelsea para rejeitar a oferta do Aston Villa de comprar Ross Barkley.

- Tyler Roberts, joia do Leeds United, já começou a soar para jogar no Championship, que quer a contratação do internacional galês.

- Não só Monchi quer Faivre. O Manchester United e PSG também notaram o jovem internacional francês de Brest.

- Depois de anunciar a saída de Machín, o Alavés já começou a trabalhar em busca de seu substituto. E é nesse ponto que começa a soar o possível retorno de Abelardo.

- Carlos Pereira, presidente do Marítimo, confirmou em entrevista que Rodrigo Pinho está perto de assinar pelo Benfica. No passado, também esteve no radar do Almería.

- Napoli prepara um reforço duplo: Emerson Palmieri, do Chelsea, e Kieran Tierney, do Arsenal.

- O Real Madrid decidirá em abril se contratará Camavinga. Ao que parece, o clube quer ver como evolui o time dirigido por Zidane e a pandemia de COVID-19 antes de se lançar para a contratação do jogador do Rennes.

- Newcastle United e Olympique de Marsella perguntam por Djibril Sidibé, laterla direito de 28 anos com contrato no Monaco até 2022.

- OFICIAL: o Alavés anunciou a demissão de Pablo Machín como treinador da equipe. A equipe e o técnico finalizaram a vinculação que os unia desde o último mês de agosto.

- Víctor Valdés é visto de volta no Barcelona para treinar os jovens da base se Joan Laporta vencer as eleições. Não saiu muito bem da equipa do Barça e não está convencendo em seu novo clube, o Horta.

- Moussa Dembélé será confirmado como a nova contratação do Atlético de Madrid em 24 ou 48 horas. Será a primeira grande contratação do mercado de inverno na Europa.

- A saída de Junior Firpo é complicada pelo Barcelona. Os catalães estavam muito interessados ​​em que o jogador de futebol fosse a outro clube para assinar o contrato.

- Valencia prioriza a assinatura de um pivô. A entidade 'che' não contempla a chegada de jogadores de outras zonas.

- Plano ambicioso do Real Madrid para assinar Mbappé. O 'AS', na capa desta terça-feira, detalha a estratégia da equipe merengue.

- Guilherme Biro entra nos planos futuros do Sevilla. O jovem de 16 anos faz parte da categoria de base do Corinthians.

- Mbappé pode não entrar nos planos de Pochettino. O argentino quer Messi e Agüero e, para isso, o francês deve sair.

- A Premier lançou uma estratégia que vai minimizar as perdas econômicas das equipes com as cláusulas 'anti-COVID-19', a fim de cancelar determinadas movimentações e recuperar parte do dinheiro.

- Alexis Rolín, novo jogador do Independiente de Medellín, analisou a sua chegada à equipe nos canais oficiais do clube.

- Teo Gutiérrez, durante seu tempo na 'ESPN', deixou claro que se o Boca o ama, ele irá para o clube 'Xeneize'. "Eu disse a Russo que se ele precisa de um '9', aqui estou eu", confessou.

- Segundo 'La Gazzetta dello Sport', o Milan quer incorporar neste mercado de inverno três jogadores: Mohamed Simakan, Souahilo Meité e Gianluca Scamacca. O objetivo? Destronar a Juve.

- Depois de uma derrota por 0-2 contra o Betis, o Huesca anunciou oficialmente a demissão do treinador Míchel. O treinador que levou a aquipe alto-aragonesa à glória encerrou sua jornada com a equipe.

Os principais movimentos da segunda-feira

- Jürgen Klinsmann recomenda a Erling Haaland que não tenha pressa em deixar o Borussia Dortmund. Acredita que ele está evoluindo como jogador ali.

- OFICIAL: o Queens Park Rangers anunciou o retorno de Charlie Austin, atacante inglês de 31 anos, a Loftus Road para a temporada 2020-21. Chega procedente do West Brom.

- Lampard confirmou que o Chelsea busca um empréstimo para Tomori. O zagueiro pediu para deixar a equipe em busca de minutos.