Real Madrid monitora Milenkovic e Kumbulla

O portal 'Defensa Central' garante que o Real Madrid estaria muito atento a dois jovens zagueiros da Serie A, Nikola Milenkovic e Marash Kumbulla, jogadores que poderiam desembarcar no Santiago Bernabéu quando a pandemia de coronavírus terminar.

O primeiro, zagueiro sérvio de 22 anos, pertence à equipe da Fiorentina, equipe com a qual disputou 29 partidas oficiais este ano.

Ele não é um estranho ao futebol europeu, longe disso, já que outros grandes nomes como Barcelona e Manchester City seguem seus passos de perto há algum tempo.

Por sua parte, Kumbulla ostenta as cores do Hellas Verona, com o qual disputou 19 duelos oficiais. Obviamente, o jovem zagueiro de 20 anos também está na agenda de times como Chelsea, Borussia Dortmund, Inter e Juventus.