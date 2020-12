Real Madrid treinou com Isco, mas sem Modric

O desfalque de Modric contra o Granada é quase certo. Na segunda-feira ele não treinou e nesta terça não conseguiu se exercitar com o resto do time.

Modric terminou o confronto contra o Eibar com desconforto. A sobrecarga persiste e tudo indica que a próxima partida da LaLiga dos merengues será perdida por Luka.

No entanto, o treinador francês poderá convocar Isco, que não estava na convocação para o confronto contra o Eibar devido a uma forte pancada no tornozelo e nesta terça-feira trabalhou normalmente desde o início da sessão. O brasileiro Vinicius Jr, que não viajou ao Eibar por conta de uma gastroenterite de última hora, também participou do treino.

Além disso, o belga Eden Hazard continuou com seu aprimoramento e pode ter uma chance na lista de Zidane, que não quer arriscar com um homem que pode ser fundamental no esquema do Real Madrid.

Contra o Eibar, Mariano Díaz, o sérvio Luka Jovic e o norueguês Martín Odegaard voltaram ao elenco. Com a entrada em forma de Isco e Vinícius, além da recuperação de Hazard, contra o Granada o único jogador que poderia ficar na enfermaria seria Luka Modric. Seu substituto no meio de campo será o uruguaio Fede Valverde.