Real vence a quinta seguida e aumenta distância do Barça

A partida deste domingo no RCDE Stadium colocou o lanterna do Campeonato Espanhol diante de um Real Madrid que buscava pelo menos um empate para retomar a liderança do Barcelona, que deixou escapar mais uma vitória nesta rodada.

Na luta desesperada contra o rebaixamento, foi o Espanyol quem começou criando chances de gol. Embarba e Darder tiveram as primeiras finalizações da partida, antecedendo uma forte reação do time de Zidane que viria dos pés e da cabeça de um brasileiro insistente.

Casemiro iniciou sua atuação destacada somando três tentativas, inclusive com um surpreendente chute do campo de defesa que quase encobriu o adiantado Diego López.

O primeiro tempo teve novos momentos de susto para os goleiros antes do gol finalmente sair. Courtois pegou chute de Marc Roca em cobrança de falta de Roca e López tirou com as pontas dos dedos uma finalização de Benzema.

O volante brasileiro não desistiu até conseguir dar vantagem aos visitantes. Aos 45 minutos, após Marcelo lançar da esquerda para a direita, Benzema ficou com a sobra e deu assistência de calcanhar para Casemiro empurrar, livre, para dentro.

A segunda etapa seria menos intensa. Depois do intervalo, o Real Madrid conseguiu administrar o placar favorável. As tentativas de Wu Lei, David López e Raúl de Tomás, com defesas de Courtois, não foram suficientes para empatar.

Enquanto isso, Kroos, Benzema e Rodrygo somaram finalizações sem levar muito perigo Diego López, que foi menos exigido do que no primeiro tempo.

Com o jogo na mão, o time da capital esperou o tempo passar e não voltou a sofrer nos últimos lances da partida. Era o que precisavam para acabar a rodada aumentando em um ponto a distância em relação ao vice-líder.

Com o resultado, o time de Zidane soma 71 pontos, dois a mais que o Barcelona. A equipe de Rufete segue na lanterna com 24.

Na próxima quinta-feira, o Espanyol visita a Real Sociedad e o Real Madrid recebe o Getafe.