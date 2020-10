Recorde brutal: Vinicius Jr faz gol... 14 segundos após entrar em campo!

O Real Madrid tropeçou pelo segundo jogo consecutivo em Alfredo di Stéfano e começou a temporada com o pé esquerdo na Liga dos Campeões. Os merengues não conseguiram superar um Shakhtar Donetsk que fez uma grande atuação em Valdebebas.

Depois de um primeiro tempo desastroso, o Real Madrid quase consertou no segundo tempo. Vinicius entrou e foi decisivo logo após o 1-3 de Modric.

O brasileiro, que infelizmente seria o protagonista no fim do jogo ao intervir involuntariamente no gol anulado de Valverde, já entrou para a história da Champions League.

Vinicius Junior se tornou o substituto mais rápido da história da Liga dos Campeões a marcar um gol. Apenas 14 segundos se passaram desde sua entrada no lugar de Jovic para 2-3, que ele marcou após roubar a bola na zaga e marcar depois de achar espaço na área. O recorde era de 15 segundos e pertenciam a Ricken e Van der Meyde. O ruim é que ele não conseguiu festejar com um bom resultado da sua equipe, que acabou perdendo em casa.