Reinier no Dortmund: veja detalhes do empréstimo

Nesta quarta-feira (19), o meia atacante Reinier, de 18 anos, acertou seu empréstimo ao Borussia Dortmund, da Alemanha. A jovem promessa, que pertence ao Real Madrid, assinou um contrato válido por duas temporadas, até 30 de junho de 2022.

Revelado pelo Flamengo, Reinier foi contratada pelo clube espanhol no início de 2020, por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na época), a exemplo do que havia acontecido com VInicius Jr. e Rodrygo. Porém, o meia não teve o mesmo espaço que seus companheiros na equipe principal.

Vinicius e Rodrygo também não foram muito aproveitados de início e também tiveram empréstimos cogitados, mas depois engataram boas partidas e foram mais utilizados por Zidane.

Ainda sem jogos pelo time principal do Real Madrid - tendo atuado apenas pelo Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola -, Reinier optou por embarcar em um novo desafio, em um clube que é reconhecido pelo bom trabalho que faz com jovens jogadores.

A trajetória do meia brasileiro é semelhante a de Jadon Sancho, que não tinha muito espaço no Manchester City e aceitou a proposta do Borussia Dortmund. Hoje, o inglês é uma das sensações do futebol mundial e é cobiçado por clubes como o Manchester United por enormes quantias.

Além de Sancho, o Borussia conta com Erling Haaland, de 20 anos, como principal nome no setor ofensivo.

Nesta temporada, o clube alemão ainda recuperou o bom futebol do lateral Achraf Hakimi, que também pertencia ao Real Madrid e agora acertou sua transferência à Inter de Milão após um ano de muito destaque na Bundesliga.

Na apresentação virtual de Reinier, nesta quarta-feira, o clube alemão relembrou outros brasileiros que fizeram sucesso com a camisa amarela, como os zagueiro Júlio César, titular da Seleção na Copa de 1986, e Felipe Santana, vice da Liga dos Campeões de 2013, os laterais Dedê e Evanilson, os meias Tinga, Flávio Conceição e Leandro, além dos atacantes Ewerthon e Amoroso.