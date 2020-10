Renato "escreve a manchete" após Gre-Nal e repete frase de 2019: Grêmio vai decolar

O treinador do Grêmio, Renato Portaluppi não se mostrou contente com o empate da sua equipe na partida contra o Internacional, que aconteceu nesse sábado (03). O Tricolor gaúcho saiu na frente, mas cedeu o empate para o rival com 10 homens em campo. Ainda assim, o técnico não mudou o tom de suas entrevistas e bancou um crescimento do Imortal para o restante da temporada, a exemplo do que fez no ano passado.

Com uma postura já conhecida pelos torcedores brasileiros há anos, Renato Gaúcho fez questão de "sugerir uma manchete" aos jornalistas que participaram da entrevista coletiva após o jogo na Arena Grêmio.

"Eu sei que vai virar manchete, mas pode colocar aí: daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Como todo ano fez. No momento que troca seis, sete, oito jogadores, vocês querem que siga jogando bonito. Não precisa jogar bonito, às vezes. É melhor o resultado. Não canso de elogiar o meu grupo, estou muito feliz com ele", declarou Renato ao final do Gre-Nal.

O folclórico treinador já tinha usado a mesma estratégia em 2019. No último ano, o Grêmio teve o pior início de campanha da era dos pontos corridos. Após um empate sem gols contra o Corinthians, em Itaquera, o Grêmio estava na zona de rebaixamento e Renato profetizou: "O Grêmio vai decolar". E decolou. O time de Renato terminou o certame nacional em 4º lugar e garantiu lugar direto na fase de grupos da Libertadores da América.

Como é característica do técnico, ele também blindou seus atletas e o grupo do Grêmio. Ele disse estar satisfeito com a qualidade do elenco e fez a projeção para as outras rodadas do Brasileirão.

"Não canso de elogiar o meu grupo, estou muito feliz com ele. O Grêmio é uma das equipes que se classificaram antecipadamente na Libertadores, foi campeão estadual há dois meses. O Campeonato Brasileiro não é disputado só em 10, 12 rodadas. Tem 38. Daqui a pouco a gente conversa e vê onde o Grêmio vai estar", disse Portaluppi.

O Tricolor gaúcho chegou à marca de 11 clássicos contra o Internacional sem derrota. Renato se mostrou feliz com o feito, mas avisou que o Grêmio eventualmente perderá um jogo para o seu maior rival.

"Sabemos o quanto é difícil jogar um Gre-Nal. Uma hora o Grêmio vai perder. Futebol é assim mesmo. O importante é que o Grêmio chegou ao 11º Gre-Nal invicto. Até porque é muito difícil conseguir. Sempre é uma partida muito disputada e hoje foi provado isso mais uma vez", falou o técnico.

O próximo compromisso do Grêmio é contra o Coritiba. O duelo acontece na quarta-feira (07), às 19h15 (de Brasília), na Arena Grêmio.