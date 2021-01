Barcelona não terá eleições em 24 de janeiro

A torcida do Barcelona precisará esperar mais para conhecer seu novo presidente. Nesta sexta-feira, o Governo da Catalunha e a Junta Eleitoral do clube adiaram as eleições.

Segundo 'RAC1', a reunião garantiu que não haverá pleito em 24 de janeiro, dia previsto até então. A decisão se justifica pelo confinamento existente na região para o combate da pandemia.

Por enquanto, não há uma nova data para a escolha do próximo mandatário 'culé'. A intenção do Barcelona é implementar o voto à distância, por correio, o que exigiria uma mudança no estatuto do clube.

O jornal 'Sport' afirma que a tendência é que a eleição ocorra no fim de abril. Após a saída de Bartomeu, Laporta, Freixa e Font se candidataram a assumir a presidência.