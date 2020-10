Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri e Dembélé levaram o Barcelona à sua primeira vitória nessa edição da Champions. Um belo recomeço para uma equipe sofreu na temporada passada.

Confira no vídeo acima os depoimentos de jogadores e do técnico Ronald Koeman, que comemoraram a goleada de 5 a 1 em cima do Ferencváros.