Milan e Raiola se reunirão para discutir o futuro de Ibra

Tudo indica que Ibrahimovic deixará de ser jogador do Milan quando a temporada terminar. O sueco está prestes a chegar ao fim de seu contrato e ainda não foi alcançado um acordo para sua possível permanência no San Siro.

Segundo 'Sky Sport', está marcada uma reunião entre representantes do clube italiano e Mino Raiola para discutir seu futuro. Isso ocorrerá quando o time disputar as duas rodadas restantes da Serie A.

O Milan já está procurando substitutos para o atacante sueco, que apesar de seus 38 anos ainda é um goleador perigos na área de qualquer adversário. Em 18 jogos disputados neste retorno ao Milan, marcou oito gols.

Ibrahimovic tem o apoio e a confiança de Stefano Pioli, recentemente renovado como treinador do clube. Após o empate contra a Atalanta, o técnico destacou a importância de o sueco ficar.

"Acho que a contribuição de Ibra é evidente, espero poder trabalhar com ele novamente", disse Pioli em entrevista coletiva, explicando a dificuldade de sua renovação: "Há muitas coisas que estarão por vir. Que Ibra pode ser decisivo, estou convencido disso, mas dependerá de muitas coisas. Antes, não havia certeza de quem era o treinador e, portanto, não havia como falar com ele".

Nos últimos dias, declarações do atacante deixaram clara a insatisfação sobre a falta de competitividade do Milan e inclusive sobre o valor recebido. Diante disso, uma mudança de equipe parece ser tendência. E há interessados, apesar de o craque já ter 38 anos.

O Monza, time da terceira divisão italiana presidido por Silvio Berlusconi, já garantiu que o sonho de contar com o sueco não poderá ser concretizado em função do alto salário do jogador.

O Leeds ó outro time modesto que gostaria de se reforçar com Ibrahimovic. Com o retorno à Premier League garantido, o time treinado por Marcelo Bielsa busca elevar o nível para competir na elite inglesa.