"Se me aposentarei no Bayern? Não sei, tenho contrato até 2023..."

Aos 32, Robert Lewandowski parece estar mais em forma do que nunca. Neste ano, ele já marcou 13 gols e deu cinco assistências, o que o coloca na liderança da tabela de artilheiros da Bundesliga.

Seu grande desempenho serviu para ser nomeado para o 'Globe Soccer'. Lewandowski deu uma entrevista à 'AP' e falou sobre seu futuro.

"Se me aposentarei no Bayern? Não sei. Tenho um contrato até 2023. Não penso no que vai acontecer depois", disse ele.

O craque acredita que a única coisa que importa agora é viver no presente, ele não está muito preocupado com o que será dele depois de 2023: "Ainda tenho dois anos e meio de contrato, é muito. Sei que posso jogar muito mais, mas haverá tempo para pensar sobre isso".

Quanto à indicação ao prêmio, Lewandowski não esconde que gostaria de conquistá-lo, embora não perderia o sono se isso não acontecesse. "Se eu ganhar, ficarei orgulhoso e feliz, mas se não, a vida continua", disse ele.

Finalmente, ele fez um balanço do que conseguiu recentemente com o Bayern. "É espetacular, ganhamos tudo o que podíamos. É incrível", concluiu.