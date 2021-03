"Sem Bruno Fernandes, o United não tem brilho"

Alan Shearer, ex-jogador de clubes como Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle United, analisou para a 'BBC' a eliminação do Manchester United nas quartas de final da FA Cup para o Leicester (3-1).

"Me pareceram muito cansados. Não puderam suportar a velocidade que o Leicester City mostrou, inclusive com os suplentes que entraram. Não melhoraram. Foi uma atuação muito pobre", afirmou um dos maiores artilheiros da história da Premier League.

Ao analisar o desempenho da equipe e explicar o tropeço, o ex-jogador da Seleção Inglesa destacou a participação de Brunos Fernandes. "Solskjaer tentou reagir, deixando alguns jogadores de fora e provando outros. Um deles era Bruno Fernandes, que quando não está na equipe parece que n4ao há brilho ou alguém que abra os caminhos".

Bruno Fernandes acumula 23 gols em 51 partidas com a camisa do United, salvando a equipe por diversas vezes. Não resta dúvida sobre a influência do luso no jogo da equipe de Ole Gunnar Solskjaer.