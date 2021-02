Mbappé, melhor quando não há Neymar e nem Di María

Mbappé joga melhor sem os melhores em campo. É paradoxal, mas é a verdade. O que o PSG conseguir depois pode ser diferente, mas, em números individuais, a estrela francesa brilha mais sem Neymar ou Di María.

No jogo contra o Barcelona, ​​na partida de ida, Pochettino não poderá contar nem com o brasileiro, lesionado no grau II nos adutores, nem com o argentino, descartado por problemas musculares.

São duas baixas muito sensíveis para o PSG, que recentemente teve de despedir Thomas Tuchel, o seu antigo treinador, e com o técnico argentino a equipe não está brilhando. Mas um passo à frente de Mbappé é esperado.

E é que o ex-Monaco sempre aparece quando há menos luzes no campo. Mbappé marca mais gols sem Neymar ou Di María, com uma média de um gol por partida, segundo o banco de dados BeSoccer Pro.

Além disso, com o peso do ataque caindo sobre seus ombros, Mbappé, que será acompanhado por um impetuoso Moise Kean, chuta até duas vezes mais por jogo sem eles em campo. Algo que o Barcelona deve levar em consideração.

O primeiro jogo das oitavas será fundamental para as duas equipes, com a volta ao Parque dos Príncipes no horizonte. E, entre tantas dúvidas para a equipe parisiense, Mbappé será a grande esperança para tomar de assalto o Camp Nou.