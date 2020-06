Semedo é afastado do Barça por polêmica na quarentena

Semedo ficou de fora do último treinamento do Barcelona. O lateral foi o protagonista de uma enorme polêmica por descumprir o protocolo sanitário de LaLiga para ir a uma festa de aniversário. Assim, não pode estar junto aos seus companheiros de forma preventiva.

O jogador do Barcelona foi flagrado na festa de aniversário de um amigo tatuador. A festa aconteceu em Barcelona, cidade que ainda está na fase 2 do desconfinamento e tem restrições severas. Na ocasião haviam mais pessoas do que o permitido, além da falta de máscaras.

Foi o próprio clube que informou pelas redes sociais sobre a ausência do lateral: "Treinamento com os jogadores disponíveis do time principal. N. Semedo não treina seguindo o protocolo estabelecido por LaLiga".