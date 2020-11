Sergio Ramos fica em Madri e treina sozinho em Valdebebas

Sergio Ramos pode não chegara tempo da partida pela Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, mas o espanhol tenta se recuperar rapidamente da lesão que sofreu com a Seleção Espanhola.

Neste sábado, o Real Madrid empatou com o Villarreal com a ausência de Ramos não só no gramado, mas nas arquibancadas. Apesar de o capitão merengue normalmente acompanhar a equipe em todos os encontros onde não pode jogar, desta vez não foi assim.

O portal 'AS' diz que Sergio Ramos decidiu não entrar no avião para ficar em Madri e ir para Valdebebas neste sábado, onde treinou sozinho para continuar a progredir na recuperação da lesão.

Inicialmente, a lesão o deixará fora de campo por cerca de dez dias. Ele se lesionou na terça-feira passada e, por isso, está a priori excluído do jogo da Champions League e, caso chegue a tempo, será muito justo tanto contra o Alavés como pela visita ao Shakhtar Donetsk, na Ucrânia.

Tudo isso acontece em uma semana em que Ramos alcançou, segundo a 'Cadena SER', um acordo preliminar de renovação por duas temporadas, depois de falar diretamente com o presidente Florentino Pérez. Enquanto isso é resolvido, o jogador tenta voltar ao trabalho antes do tempo.