Serie A pode atrasar ainda mais: dupla quarentena para Higuaín, CR7, Pjanic...

Os planos de retorno das principais competições europeias, em geral, e da Serie A, em particular, podem ser arruinados quando se sabe que existem jogadores de futebol que terão que enfrentar uma nova quarentena.

São todos aqueles que deixaram o país nestes tempos difíceis para estar com sua família e que, no caso da Juventus, afetariam Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic e Sami Khedira.

Independentemente de já terem sido colocados em quarentena em Portugal, Argentina, Bósnia e Alemanha, eles devem passar por outra quarentena de 14 dias após a chegada à Itália.

Isso foi imposto pelo governo do país transalpino e o fez com uma certa lógica, para evitar picos no país quando a crise está sob controle.

Desta forma, o 'Calcio' pode demorar ainda mais para começar ou, caso contrário, terá de recomeçar sem várias estrelas das principais equipes. A Juventus seria, nesse cenário, uma das grandes prejudicadas.