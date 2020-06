Sete anos da história incompleta de Neymar no Barça

Esse 3 de junho marca o sétimo aniversário do desembarque de Neymar no Camp Nou. O craque brasileiro foi apresentado em grande estilo no coliseu do Barça e, em seguida, iniciou uma etapa em sua carreira em que ele aspirava a fazer história, mas ficou tudo pela metade.

Depois de um decepcionante primeiro ano, em que o Barça bateu na trave em todos os títulos, exceto a Supercopa, Neymar liderou a equipe do Barça, juntamente com Messi e Suárez, ao triplete em 2014-15.

Apesar de vencer uma Liga e mais duas Copas, ele nunca conseguiu se sebressair ao argentino e, portanto, foi ao PSG em 2017 para tentar chegar no trono mundial do futebol.

Sua polêmica partida ainda é comentada, mas o torcedor do Barça não esquece os 105 gols marcados em 186 jogos pela estrela e suas 61 assistências em jogos oficiais.

Desde sua partida, há muitos que suspiram em Barcelona pelo retorno de um jogador que também ansiava pelo Barcelona durante suas três campanhas em Paris. Embora ele tenha ganhado títulos por lá, o brasileiro não foi o mesmo.