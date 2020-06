Setién conversa com Arthur: seus gestos falaram mais que mil palavras!

Arthur entrou na lista do Barcelona para jogar em Vigo. Quique Setién já havia falado do assunto em uma entrevista coletiva, onde precisou responder muitas perguntas sobre o futuro do brasileiro. Surpreso com sua possível saída, o técnico quis elevar o ânimo de seu jogador antes de treinar nesta sexta-feira.

O técnico do Santander abordou o brasileiro no início da sessão, antes de aumentar de intensidade, e por alguns minutos ele começou a conversar com o brasileiro. Enquanto Setien falava com ele usando máscara, os gestos de Arthur deixaram claro que ele estava falando sobre sua situação pessoal.

Algumas surpresas e muitas palavras do treinador, este foi o encontro entre os dois. Arthur entrou no treinamento com seus colegas normalmente.

A saída do jogador do Barcelona para a Juventus está muito próxima e será anunciada até terça-feira, 30 de junho, data em que espanhóis e italianos devem se exercitar para a temporada.

Ao todo, Arthur entrou no avião para o jogo deste sábado em Balaídos. Não jogou muito bem contra o Athletic Bilbao, Setién ficou chateado com uma ordem não executada e acabou substituindo-o por Riqui Puig, mas mesmo assim ele poderia ter minutos por conta da sanção de Sergio Busquets.