Sheik quer o Olympique de Marselha por 400 milhões

Nos próximos meses, poderá haver uma briga entre dois gigantes do futebol francês. Por um lado, o PSG, campeão habitual e potência máxima da Ligue 1 com o Al-Khelaifi. Do outro lado, o Olympique de Marselha.

Conforme relatado por 'Koora' e ecoado por 'AS', o príncipe saudita Al Waleed Bin Tala pretende comprar o clube francês por cerca de 400 milhões de euros.

A imprensa local afirma que o atual proprietário, Franck McCourt, tem intenções de vender o Olympique de Marselha após acumular problemas financeiros por várias temporadas.

Até agora, não houve resposta à proposta dos 400 milhões da Família Real Saudita que provocariam uma revolução na Ligue 1 com seus poderes econômicos.