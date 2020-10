'Sport': Barça tem um acordo para contratar Depay em janeiro

O portal 'Sport' garantiu que o Barcelona teria conseguido chegar a um acordo para a assinatura do jogador do Olympique de Lyon, Memphis Depay, no próximo mercado de transferências de inverno, que será em janeiro de 2021.

Depois de meses sonhando em vestir a camisa do Barça, o procurado atacante holandês finalmente ficou este ano na equipe francesa, com a qual mantém contrato até o próximo verão.

Mas, de acordo com a fonte citada, os catalães já conseguiram fechar um acordo para amarrar o atacante, que pousará em Camp Nou assim que começar o ano que vem.

Claro, antes do 'culé' a equipe terá que aliviar a massa salarial para assinar esse que é o grande objetivo de Ronald Koeman desde que assumiu o comando do banco do Barça.

Este suposto compromisso já alcançado entre ambas as partes o Barcelona espera que venha para iluminar o elenco. Uma vez fechado este ponto, Depay pousaria em território do Barça para reforçar a equipe na fase mais importante da temporada

Um compromisso marcado no calendário

Além disso, a referida mídia garante que o próprio Depay tem o desejo de jogar pelo Barcelona e veio comunicá-lo ao clube catalão, mas pediram-lhe calma para poder resolver a situação na janela de transferências seguinte.

As negociações estão tão avançadas que todas as partes já marcaram encontro para o mês de janeiro com o compromisso de retomar o assunto, já que todos os detalhes de sua transferência seriam acertados, o que facilitaria os trâmites para que Depay se torne um novo jogador do Barça nos próximos meses a um preço razoável.