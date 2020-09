'Sport': Wolves continuam negociando por Semedo

A saída de Nélson Semedo do Barcelona não parece algo muito distante de acontecer. Segundo o 'Sport', os catalães estão negociando com o Wolverhampton Wanderers a saída do lateral-direito português.

Este movimento é surpreendente, já que nas últimas horas isso quase foi descartado depois que os ingleses contrataram Ki-Jana Hoever, lateral do Liverpool de 18 anos. Mas Nuno quer um reforço de nível contrastante após a saída de Doherty.

Por isso, a operação continuou e o jornal catalão explica que as posições não estão longe de se encontrar. O próprio Jorge Mendes, seu representante e acionista dos Wolves, é quem lidera as negociações.

Do clube britânico garantem que estarão dispostos a oferecer cerca de 30 milhões de euros por Semedo, valor que o Barça está disposto a negociar.

O adeus do lateral, especialmente amargo por conta do 2-8 contra o Bayern, serviria para ativar o mercado do Barcelona com algum dinheiro. Sergiño Dest e Max Aarons são laterais em quem o Barça tem interesse.