Sporting de Braga volta aos treinos com Trincão entre os jogadores

O Sporting de Braga retomou a atividade na segunda-feira após a suspensão do treinamento devido ao COVID-19 e o fez em duas sessões diferentes e com os jogadores se exercitando individualmente, para respeitar plenamente as medidas de segurança.

Trincão esteve presente na sessão das 11:15, enquanto seu parceiro Abel Ruiz, ex-clube Blaugrana, participou da sessão das 9:30; os dois jogadores voltarão a treinar amanhã nas mesmas instalações de hoje.

Outras equipas retomarão o treino na próxima semana, como é o caso do Blaugrana, que confirmou à 'EFE' que o primeiro time voltará a treinar na segunda-feira, 4 de maio.

O Porto também deve retornar na próxima semana, embora a data exata não tenha sido confirmada, enquanto o Sporting de Portugal já permite que seus jogadores se exercitem nas instalações do clube sempre que estiverem sozinhos.