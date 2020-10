Sporting recusou 7 milhões do Al Hilal por Luciano Vietto

Luciano Vietto vem sendo assediado pelo futebol saudita, de onde o Al Hilal já fez proposta pelo atacante. Segundo 'Record', a diretoria do Sporting não ficou satisfeita com os números apresentados.

A oferta de 7 milhões de euros para a transferência do jogador é insuficiente na visão do clube de Lisboa. Conforme a informação do jornal, o valor exigido pelos portugueses é de 11 milhões de euros.

Com ampla experiência após passagem por Racing Club, Villarreal, Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia e Fulham, o argentino de 26 anos é visto como peça importante no time de Rúben Amorim.

Luciano Vietto chegou ao Sporting no início da temporada passada. Desde então, ele disputou 35 partidas, foi titular 28 vezes, marcou oito gols e deu quatro assistências.