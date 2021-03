Surpresa no Barcelona: Pedri voltou a treinar três dias após se lesionar

Pedri foi uma das más notícias do Barcelona na vitória do sábado contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. Assim como Ronald Araújo, o jovem teve de deixar o campo mais cedo devido a lesão.

No domingo, o clube confirmou: "Exames realizados hoje detectaram um estiramento no músculo sóleo da panturrilha esquerda do meia Pedri. Sua evolução marcará a disponibilidade para os próximos jogos".

Apesar de não ser uma lesão grave e de não haver projeção do tempo necessário para recuperação, não esperava-se um retorno tão rápido. Pedri treinou normalmente junto com o grupo nesta terça-feira, indicando que deixou para trás seu problema muscular.

Com isso, o meio-campista de 18 anos deve estar em condições para reencontrar o Sevilla nessa quarta-feira pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. No Camp Nou, o Barcelona terá de reverter o resultado do jogo de ida, quando perdeu por 2 a 0.

Responsável por conectar o meio de campo com o ataque, o jovem é o terceiro do elenco com mais passes-chave. Empatado com Busquets e De Jong, ele tem 11% desses passes, sendo superado apenas por Jordi Alba (12,35%) e Leo Messi (15%).

Araújo, por sua vez, trabalhou separadamente e está descartado para a disputa da vaga para a final. Miralem Pjanic ainda tem incômodo no tornozelo direito e é dúvida para o jogo. Ansu Fati, Sergi Roberto e Philippe Coutinho seguem em seus tratamentos mais longos.