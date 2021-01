Surreal: torcedores do Fenerbahçe pagarão o salário de Özil!

A contratação de Mesut Özil pelo Fenerbahçe está mais do que certa... mas poderia se complicar. O ainda jogador do Arsenal já posou com a camisa da equipe turca, mas o clube ainda não oficializou sua contratação.

O ponto crucial seria o pagamento de seu salário. O presidente da entidade otomana, Ali Koç, apresentou a 'Campanha Mesutol', um crowdfunding com o qual os torcedores poderão contribuir com dinheiro e assim pagar o salário do jogador do Arsenal.

A ideia já vazou no mercado de transferências do verão passado e o gerente turco confirmou publicamente: "No dia da assinatura, vou pedir-lhe para quebrar um recorde. Com uma campanha de SMS. Talvez 300.000, 500.000 ou mesmo um milhão de mensagens de texto. Este apoio nos fará muito bem".

Os torcedores do Fenerbahçe poderão enviar uma mensagem para um número de telefone que custará pouco menos de 2 libras e o dinheiro angariado será utilizado para pagar o salário de Özil.

“Os nossos grandes fãs podem utilizar estes dados bancários para apoiar a nossa campanha. Apresentamos as informações dos nossos torcedores no estrangeiro e de toda a nossa comunidade”, diz a mensagem do clube nas redes sociais.