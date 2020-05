Ter Stegen e Barcelona se aproximam de renovação

A LaLiga ainda não voltou e o Barcelona aproveitou esses dias após a quarentena também para acelerar o trabalho nos escritórios do Camp Nou. Existem várias questões nas quais estão trabalhando, incluindo a renovação de Ter Stegen.

'Sport' afirma que o goleiro está prestes a assinar para prolongar o vínculo. O alemão conversa há bastante tempo com o clube sobre seu futuro, mas nada havia sido decidido.

Tudo parou por causa da pandemia. Agora, essas negociações foram retomadas e parece que estão no caminho certo.

Segundo o jornal catalão, Ter Stegen assinará, em breve, um contrato até 2025. A informação também diz que o clube quer fechar o acordo ainda em junho.

Ter Stegen verá seu salário aumentar. Embora 'Sport' não especifique qual será o novo valor, o jornal garante que o aumento ocorrerá gradualmente ao longo desses cinco anos de contrato.

No momento, ainda não há nada oficial e, enquanto o Barça ainda não se pronunciar, o vínculo atual do goleiro com a equipe catalã dura até 2022.