Tetê e outros do Shakhtar: da base para a Europa

Que o futebol europeu concentra um bom número de jogadores brasileiros todo mundo sabe, mas o Shakhtar Donetsk é outra história. Para o jogo contra o Real Madrid, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o time ucrâniano teve seis nascidos no Brasil entre os 11 titulares.

Dodô, Maycon, Marcos Antônio, Tetê e Dentinho - além de Marlos, nascido no Brasil, mas naturalizado ucraniano. Alguns são conhecidos por aqui - Dentinho e Maycon são campeões pelo Corinthians e Marlos jogou no São Paulo e foi campeão pelo Coritiba, onde também atuou Dodô -, porém dois deles se destacam por nunca terem sido profissionais no Brasil. Tetê e Marcos Antônio foram direto das categorias de base para futebol europeu.

Tetê autor do primeiro gol do Shakhtar na partida, tem apenas 20 anos, mas já está no Velho Continente desde o ano passado. Nascido no Rio Grande do Sul, fez sua formação no Grêmio, onde passou 10 anos, mas antes de se profissionalizar no Brasil, foi vendido ao time da Ucrânia, ao qual pertence desde 2019.

O jovem meia tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e já começou sua coleção de títulos: são dois Campeonatos Ucrânianos e mais uma Taça da Ucrânia, além de um Campeonato Sul-Americana sub-17, com a amarelinha.

Além dele, Marcos Antônio também não passou pelo futebol profissional do Brasil. Depois de fazer sua formação no Athletico-PR, o meio-campista foi vendido ao Estoril, de Portugal, onde passou uma temporada antes de se transferir para o Shakhtar. Aos 20 anos, ele também está em seu segundo ano na equipe.

Além de ter seguido um caminho parecido, Marcos Antônio também compartilha títulos com Tetê. A Taça da Ucrânia e p Campeonato Sul-Americano sub-17, além de um dos dois títulos nacionais, foram conquistados em parceria.

Além destes, o Shakhtar ainda tem mais seis brasileiros em seu elenco: Vitão (zagueiro da base do Palmeiras, que também não atuou profissionalmente no Brasil), Ismaily, Marquinhos Cirpriano, Alan Patrick, Taison e Fernando, além de Junior Moraes que, assim como Marlos, se naturalizou ucrâniano.