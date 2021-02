Tigres acaba com o sonho do mundial palmeirense

O Palmeiras não estará na final do Mundial de Clubes 2020. Os campeões da Libertadores foram dominados pelo Tigres durante a maior parte do jogo e terão de se contentar com a disputa do terceiro lugar no Catar.

A partida começou com o time brasileiro tendo seu maior susto da etapa inicial. Foi logo aos 3 minutos, quando Weverton fez sua primeira grande defesa. O goleiro palmeirense saltou demonstrando grande reflexo ao espalmar uma forte cabeçada de Carlos González.

O time de Abel Ferreira se mobilizou para reagir e equilibrou a partida. Em sua única boa chance, Rony exigiu defesa de Guzmán com chute da entrada da área.

A disputa parelha durou até os 30 minutos, quando os mexicanos passaram a ditar o ritmo do jogo e monopolizar as ações ofensivas. Weverton se tornou o grande protagonista, com mais duas defesas de alto nível.

Uma das finalizações do Tigres foi com Gignac chutando cruzado após boa jogada com Luis Quiñones pela esquerda. Logo em seguida, o goleiro teve que saltar no canto esquerdo para tirar uma bola perigosíssima cabeceada pelo francês.

Sem conseguir assumir o controle da partida, o Palmeiras voltou ao vestiário tendo 41% da posse de bola e somente uma finalização.

Na segunda etapa, o Tigres manteve o ímpeto ofensivo desde o início e Weverton não conseguiu evitar que André-Pierre Gignac abrisse o placar em cobrança de pênalti, que foi cometido por Luan sobre Carlos González. O camisa 10 mandou um chute rasteiro e com força no canto direito do goleiro, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Tendo desvantagem no placar, Abel Ferreira começou a mudar peças para deixar o time mais agressivo no ataque. A partir de então, a equipe brasileira passou a ocupar o campo adversário e insistir em cruzamentos.

Com o modo desespero ativo nos minutos finais, a zaga mexicana levou vantagem nas bolas aéreas e esfriou o jogo até que os brasileiros escutassem um apito final que os levava à indesejada disputa pelo terceiro lugar do Mundial.

Com a vitória, o Tigers enfrentará quem passar no confronto da próxima segunda-feira entre Bayern de Munique e Al Ahly. A final está marcada para a próxima quinta-feira, 11 de fevereiro, às 15h (de Brasília). No mesmo dia, o terceiro lugar será disputado às 12h (horário de Brasília).